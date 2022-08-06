Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що у лікарнях стало набагато більше людей.

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"Є хвиля серцево-судинних захворювань. Разом з відсутністю медпрепаратів не вистачає персоналу. На лікарів дуже сильне навантаження", – сказала Черненко.

росія не визнає терапії

За словами кореспондентки, є проблема з отриманням замісної підтримувальної терапії. Мовиться про наркозалежних людей.

"Фахівці доходять до того висновку, що на окупованих територіях ми, на жаль, можемо чекати певну хвилю посилення захворювань. росія не визнає підтримувальної терапії людей, які колись мали наркозалежність. Ці люди не мають куди подітися. Небагатьох з них евакуювали на підконтрольну Україні частину", – розповіла журналістка.

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Відсутність терапії закінчується смертю

Отримувач замісної підтримувальної терапії анонімно розповів, що коли почалася повномасштабна війна, то шок був у всіх і не він знав, як існувати далі. Проте у березні у Харкові з'явились препарати.

"На окупованій території відсутність терапії закінчилася б смертю", – зазначив чоловік.

Лікар-онколог клініки "Альтернатива" Євген Бабенко сказав, що з 24 лютого перестали працювати багато приватних клінік.

Сама терапія вимагає безперервності і коли пацієнт кілька днів перебуває без препарату, то починається явище абстиненції, яке загрожує життю. Загроза розвитку особливо небезпечних захворювань таких як ВІЛ та гепатит виросла в рази, якщо не в десятки разів,

– наголосив Бабенко.

Президент благодійного фонду "Парус" Костянтин Ключарьов розповів, що до повномасштабної війни на замісній терапії у них були приблизно 600 людей. Наразі їх приблизно 400. Інші поїхали за кордон або на Захід України.

"росія не визнає замісну підтримувальну терапію, через це доля деяких пацієнтів під окупацією нам невідома", – пояснив Ключарьов.

Інші дії загарбників

За словами кореспондентки, на тимчасово окупованих територіях Харківської області росіяни скрізь розміщують свою пропаганду. Білборди поєднують з тим, що у населених пунктах не прибирають.

"Видно, що рускій мір прийшов на ці вулиці. Крім того, там продовжують формувати пенсійні фонди і вже повідомили місцевим, що всім, хто вимушений погодитися на російську пенсію, доведеться оформлювати російський паспорт", – розповіла журналістка.

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