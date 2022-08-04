Місто Чугуїв, зокрема, страждає від обстрілів ворога. Його очільниця Галина Мінаєва попередила мешканців про те, що ситуація може загостритися.
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Людей просять обмежити пересування містом
Голова Чугуєва зауважила, що за останні дні відчули на собі загострення ситуації з ворожими обстрілами. Серед мешканців міста є жертви.
Керівництво Харківської обласної військової адміністрації, спираючись на дані з компетентних джерел, попереджає нас про можливу подальшу ескалацію ситуації. Тому наполегливо прошу максимально обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися поближче до укриттів,
– сказала Мінаєва.
Вона наголосила, що всі повинні зберегти свої життя для майбутньої перемоги та відбудови Чугуєва.
Обстріли Чугуєва
- Місто часто потрапляє під ворожий вогонь. Через це руйнується інфраструктура та гинуть люди. Чергова атака була ввечері 3 серпня. Під час повітряної тривоги у Чугуєві чули звуки вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що після цього виникла пожежа.
- Також 28 липня росіяни інтенсивно з реактивних систем залпового вогню вдарили по Чугуєву на Харківщині. Вони пошкодили цивільну інфраструктуру – приватні будинки та господарства. Було влучання у багатоквартирний житловий будинок, пожежа.
- Крім того, ворог поцілив і повністю зруйнував Будинок культури в Чугуєві. Там ховались люди, які опинились під завалами. Були жертви та постраждалі.
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