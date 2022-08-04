Місто Чугуїв, зокрема, страждає від обстрілів ворога. Його очільниця Галина Мінаєва попередила мешканців про те, що ситуація може загостритися.

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Людей просять обмежити пересування містом

Голова Чугуєва зауважила, що за останні дні відчули на собі загострення ситуації з ворожими обстрілами. Серед мешканців міста є жертви.

Керівництво Харківської обласної військової адміністрації, спираючись на дані з компетентних джерел, попереджає нас про можливу подальшу ескалацію ситуації. Тому наполегливо прошу максимально обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися поближче до укриттів,

– сказала Мінаєва.

Вона наголосила, що всі повинні зберегти свої життя для майбутньої перемоги та відбудови Чугуєва.

Обстріли Чугуєва

Місто часто потрапляє під ворожий вогонь. Через це руйнується інфраструктура та гинуть люди. Чергова атака була ввечері 3 серпня. Під час повітряної тривоги у Чугуєві чули звуки вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що після цього виникла пожежа.

Також 28 липня росіяни інтенсивно з реактивних систем залпового вогню вдарили по Чугуєву на Харківщині. Вони пошкодили цивільну інфраструктуру – приватні будинки та господарства. Було влучання у багатоквартирний житловий будинок, пожежа.

Крім того, ворог поцілив і повністю зруйнував Будинок культури в Чугуєві. Там ховались люди, які опинились під завалами. Були жертви та постраждалі.

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