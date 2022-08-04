Город Чугуев страдает от обстрелов врага. Его глава Галина Минаева предупредила жителей о том, что ситуация может обостриться.

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Людей просят ограничить передвижение по городу

Глава Чугуева отметила, что за последние дни жители почувствовали на себе обострение ситуации с вражескими обстрелами. Среди жителей города есть жертвы.

Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Поэтому настоятельно прошу максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям.

– сказала Минаева.

Она подчеркнула, что все должны сохранить свои жизни для предстоящей победы и восстановления Чугуева.

Обстрелы Чугуева

Город часто попадает под вражеский огонь. Из-за этого разрушается инфраструктура и гибнут люди. Очередная атака была вечером 3 августа. Во время воздушной тревоги в Чугуеве слышали звуки взрывов. Местные жители сообщали, что после этого возник пожар.

Также 28 июля россияне интенсивно из реактивных систем залпового огня ударили по Чугуеву Харьковской области. Они повредили гражданскую инфраструктуру – частные дома и хозяйства. Было попадание в многоквартирный жилой дом, пожар.

Кроме того, враг попал и полностью разрушил Дом культуры в Чугуеве. Там прятались люди, оказавшиеся под завалами. Были жертвы и пострадавшие.

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