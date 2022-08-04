Город Чугуев страдает от обстрелов врага. Его глава Галина Минаева предупредила жителей о том, что ситуация может обостриться.
Читайте также Враг не покидает намерений штурмовать Харьков, – мэр рассказал о том, как готовятся к обороне города
Людей просят ограничить передвижение по городу
Глава Чугуева отметила, что за последние дни жители почувствовали на себе обострение ситуации с вражескими обстрелами. Среди жителей города есть жертвы.
Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Поэтому настоятельно прошу максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям.
– сказала Минаева.
Она подчеркнула, что все должны сохранить свои жизни для предстоящей победы и восстановления Чугуева.
Обстрелы Чугуева
- Город часто попадает под вражеский огонь. Из-за этого разрушается инфраструктура и гибнут люди. Очередная атака была вечером 3 августа. Во время воздушной тревоги в Чугуеве слышали звуки взрывов. Местные жители сообщали, что после этого возник пожар.
- Также 28 июля россияне интенсивно из реактивных систем залпового огня ударили по Чугуеву Харьковской области. Они повредили гражданскую инфраструктуру – частные дома и хозяйства. Было попадание в многоквартирный жилой дом, пожар.
- Кроме того, враг попал и полностью разрушил Дом культуры в Чугуеве. Там прятались люди, оказавшиеся под завалами. Были жертвы и пострадавшие.
Чугуев россияне стирают с лица земли: смотрите видео