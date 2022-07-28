Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал, что россияне повредили частные домовладения и хозяйственные постройки.

Ночью враг дважды ударил по Харькову: мэр рассказал первые подробности

"Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, пожар. Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, нет. На месте работают профильные службы", - написал Синегубов.

Обстрел Чугуевщины

По словам Синегубова, россияне атаковали Чугуевский район и вечером 27 июля. В частности, пострадал поселок Печенеги, обстрелянный зажигательными снарядами. В населенном пункте на открытых территориях разгорелся огонь.

Также в Печенегах был поврежден объект критической инфраструктуры. В настоящее время спасатели устанавливают информацию о взрывоопасных предметах.

Важно Обстрел Дома культуры в Чугуеве: количество погибших возросло

Пострадавший ребенок

За последние сутки враги били по Харьковскому, Богодуховскому и Изюмскому районам. Семь пожаров после обстрела возникло в селе Циркуны в Харьковском районе. Там повредили поврежденные жилые дома и хозяйственные постройки. После обстрела Богодуховского района огонь охватил поля с пшеницей.

Известно о 3 пострадавших в Харьковском районе. Это двое мужчин в возрасте 47 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Также ранение получил 12-летний мальчик.

Кстати Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: чувствительная история переселенки из Харькова, потерявшая бизнес

Боевые действия в Харьковской области

На линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия. Оккупанты из авиации устроили недалеко от Русских Тишек. Кроме этого, есть штурмовые действия у Изюма в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина. Однако оккупанты не имеют успеха и отступают с потерями.

Обратите внимание – ситуация на фронте 28 июля: смотрите видео