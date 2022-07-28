Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він розповів, що росіяни пошкодили приватні домоволодіння та господарчі споруди.

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"Було влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", – написав Синєгубов.

Обстріл Чугуївщини

За словами Синєгубова, росіяни атакували Чугуївський район і ввечері 27 липня. Зокрема, постраждало селище Печеніги, яке обстріляли запалювальними снарядами. У населеному пункті на відкритих територіях спалахнув вогонь.

Також у Печенігах пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Наразі рятувальники встановлюють інформацію про вибухонебезпечні предмети.

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Постраждала дитина

За останню добу вороги гатили по Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах. Сім пожеж після обстрілу виникло у селі Циркуни, що у Харківському районі. Там пошкодили Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Після обстрілу Богодухівського районі вогонь охопив поля з пшеницею.

Відомо про 3 постраждалих у Харківському районі. Це двоє чоловіків віком 47 років. Один з них у важкому стані. Також поранення отримав 12-річний хлопчик.

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Бойові дії на Харківщині

На лінії зіткнення у Харківській області тривають бойові дії. Окупанти з авіації вгатили неподалік Руських Тишків. Крім цього, є штурмові дії біля Ізюма у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина. Проте окупанти не мають успіху та відступають з втратами.

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