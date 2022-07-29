На оккупированной Харьковщине 16-летняя девушка сбросила флаг Украины с дома культуры

16-летняя девушка дерзко сбросила украинский флаг с дома культуры на захваченной территории Харьковщины. За это ей грозит уголовная ответственность.

Юной предательнице уже объявили подозрение

Инцидент произошел в селе Петропавловка Купянского района. С 2022 года населенный пункт находится под российской оккупацией.

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В конце июня девушка вылезла на крышу дома культуры и сняла флаг Украины. Национальный символ она вызывающе бросила на землю. Все это происходило на видео. Наверное, юная коллаборант хотела похвастаться перед оккупантами. То есть теми, кто каждый день убивает ее сограждан и разрушает все, что видит.

Своими действиями девушка осквернила национальный символ Украины,

– отметили в прокуратуре.

Злоумышленнице заочно сообщили о подозрении по статье о публичном надругательстве над Государственным флагом Украины.



В Харьковской области 16-летняя девушка сбросила флаг Украины с оккупированного здания

Заметим, это не впервые в Петропавловке подростки оскверняют символы Украины. Возле того же дома культуры отличился 18-летний юноша. В компании таких же молодых людей он уничтожил герб Украины, который был на здании.

Парень вместе с "товарищем" поднялся на автокране к фасаду здания и стал бить молотком по государственному символу. После этого молодой человек с особым цинизмом бросал части герба на землю. Остальные присутствующие снимали это на камеру.

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