"Законы" оккупантов работают для избранных: в квазиреспубликах не вернут студентов с фронта

После аннексии Путиным временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей матери принудительно отправленных на войну студентов надеялись, что их дети вернутся домой. Мол, теперь начнут работать российские законы, согласно которым студенты имеют бронь от мобилизации.

Впрочем, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, трактовка российских нормативно-правовых актов "властью" квазиобразований является гибридной. Если нужно повысить коммуналку до рыночных цен, то представители "администрации" сразу говорят, что "теперь здесь же Россия", однако как речь идет о демобилизации "пушечного мяса", они ищут какие-то другие объяснения.

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Подобная ситуация изрядно возмущает местных жителей, но повлиять на ситуацию они могут только бунтами. Впрочем, к сожалению, большинство семей мобилизованных на Донбассе смирились со своим бесправным существованием в банановой "республике".

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" готовятся к окончательной мобилизации

Российские оккупанты, пока временно контролирующие захваченные ими еще в 2014 году территории, решили окончательно выставить жителям Донбасса счета за 8 лет существования на кремлевские деньги. После аннексии частей восточных украинских областей в Москве распорядились "закрутить гайки" населению квазиреспублик.

Де-факто Россия до сих пор полноценно не признала выданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР" паспорта. Проезд из оккупированных регионов Украины в Ростовскую область происходит с прохождением паспортного и таможенного контроля, что противоречит самой идее аннексии.

С ноября 2022 года на оккупированных территориях начали начислять счета за коммунальные услуги согласно рыночным ценам. Также стремительно повысилась цена товаров.

Уровень зарплат и пенсий на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса остается неизменным. А уже с 1 января 2023 года кураторы квазиреспублик собираются провести масштабное сокращение "бюджетников" и урезать "чиновникам" выплаты.

Кроме того, никакой интеграции военных подразделений фейковых республик в российскую армию так и не произошло. Контрактники так называемых "ДНР" хотя формально и оформлены как солдаты ВС России, но получают зарплаты по ставкам "дырявого" образования. Мобилизированные с Донбасса вообще продолжают считаться добровольцами, которым не предусмотрены ни выплаты, ни обеспечение снаряжением.

Понятно, что та скудная часть жителей временно оккупированной Донецкой и Луганской областей, которые ждали "русский мир", не представляли себе аннексию территорий Кремлем. Им рассказывали о том, что "Путин наведет порядок" в их городах, но жизнь только начала ухудшаться.

Что касается мобилизации, то согласно приказу кураторов масштабные рейдовые меры на оккупированном Востоке действительно ослабили. Кроме того, так называемые военкомы перестали охотиться на студентов непосредственно в высших учебных заведениях. Однако это связано не с тем, что теперь студенты получили бронь, а с подготовкой ко второй волне мобилизации в России. Она, по замыслу Кремля, должна затронуть и Донбасс. Вот тогда все молодые люди с 18 лет, которые до сих пор не были отправлены на войну против Украины, поедут в окопы.

Тем временем Все взрослые отправлены на войну: в Госдуме предлагают разрешить работать детям с 14 лет

Студенты-участники боевых действий будут служить, пока кураторы не прикажут Пушилину их отпустить. Произойти это может только в случае угрозы каких-либо протестов. "Власть" подготовила для студентов и "хорошую" новость: их перевели на следующие курсы обучения. Даже тех, кто с 24 февраля вместо хождения на пару бегал с автоматами. Так что если такие "специалисты" выживут в войне, после деоккупации Донбасса они будут убегать в Россию, где хотя бы часть из них начнет работать по специальности.

Мобилизированные не имеют прав на серьезное лечение и компенсацию

Специально для оккупантов, не желающих умирать, была создана горячая линия, позвонив на которую они могут сдаться в плен. Куда обращаться – рассказываем по ссылке.

Кроме отказа от демобилизации студентов "власть" квазиреспублик после аннексии приказала врачам "не создавать проблем россиянам". Поэтому все тяжелораненые местные террористы и мобики, надеявшиеся на проведение бесплатных операций более квалифицированными специалистами в Ростове, Москве или Санкт-Петербурге, должны забыть о таких мечтах.

Лечиться в России боевики могут только, если получат соответствующее направление, однако эту бумажку в квазиреспубликах им никто не предоставит даже за деньги. Конечно, "бесплатной медицины" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" нет. Большинство лекарств им приходится покупать самостоятельно.

Не получают мобики и идейные боевики и компенсации за ранения. Ведь в этом случае они для Москвы не считаются россиянами – соответственно, ни копейки не платят родственникам погибших.