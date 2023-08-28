Полномасштабная война, начатая Кремлем, привела к выводу российских гарнизонов из прилегающих к Финляндии территорий. Оккупантов и технику передислоцировали в Украину.

Однако на "Оленье" сложилась противоположная ситуация. Россия перебросила на эту авиабазу на Кольском полуострове все больше и больше своих самых мощных бомбардировщиков, что хорошо видно на спутниковых снимках компании Planet Labs.

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На "Оленью" перебросили самые мощные бомбардировщики

"Оленья" стала главной базой в агрессивной войне России против Украины. На спутниковых снимках виден ряд самолетов Ту-95 и Ту-160, которые считаются основой стратегических бомбардировочных сил страны.

Они регулярно вылетают из "Оленьи" в южном направлении на бомбардировки. После запуска ракет в направлении Украины они часами летят назад на свою базу, расположенную всего в 150 километрах от финской границы.



Спутниковый снимок авиабазы, сделанный в августе 2023 года / Фото Planet Labs PBC

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Профессор Джастин Бронк, исследователь Королевского института объединенных служб (RUSI) в Великобритании, считающийся одним из ведущих мировых экспертов по воздушной войне, подтвердил, что в "Оленью" перебросили большое количество российских бомбардировщиков.

Действительно, на фотографиях видны бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также самолеты Ан-22 и Ту-22М3.

– заметил Бронк.

Последние два самолета – это старое базовое оборудование базы. Ан-22 – это транспортный самолет, а Ту-22М3 – сверхзвуковой бомбардировщик, который также классифицируется как стратегический бомбардировщик.

Их можно увидеть на спутниковых снимках, доступных на Google Maps, которые датируются 2021 годом.



Ранее на "Оленье" были транспортные самолеты, снимок 2021 года /

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Активизация базы произошла в прошлом году. После того как в декабре Украина нанесла сенсационный удар по "Энгельсу", расположенному примерно в 600 километрах от границы нашего государства, Россия вынуждена была переместить оборудование этой авиабазы как можно дальше от зоны поражения ударов Сил обороны.

Россия перебросила свои бомбардировщики на другие базы и позиции, чтобы уменьшить значение "Энгельса" после ударов украинских беспилотников,

– подтвердил Бронк.

На спутниковом снимке, сделанном в феврале прошлого года, видны 9 бомбардировщиков Ту-95 и 2 Ту-160 на краях ранее пустой взлетно-посадочной полосы.



В феврале 2023 года на "Оленье" уже были бомбардировщики / Planet Labs PBC

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Наибольшее количество Ту-95 на аэродроме было в июне – 15, а в августе на взлетно-посадочной полосе одновременно находилось 4 Ту-160.

Если добавить к этому обычные 20 с лишним бомбардировщиков Ту-22М3 на "Оленье", то, по словам Пекки Товери, бывшего начальника Главного разведывательного управления Генштаба и члена парламента Финляндии, говорится о трети летного состава российских межконтинентальных ВВС.

Значительное количество и значительно настолько, что они вынуждены покидать собственную базу в Энгельсе, чтобы избежать украинских ударов. Поддержка и техническое обслуживание встроены в "Энгельс", поэтому в "Оленье" им приходится действовать на временной основе,

– отметил Товери.



Апрель 2023 года, на "Оленье" 12 Ту-95 и ни одного Ту-160 / Planet Labs PBC

В минувшие выходные Украине также, очевидно, удалось нанести удар по базе "Сольцы-2" под Новгородом. Там был уничтожен один самолет Ту-22М3. Россия в ответ перебросила бомбардировщики оттуда в "Оленью".

"Это говорит о затруднительном положении России, которое не в состоянии защитить даже стратегическую базу бомбардировщиков в сотнях километров от украинской границы. Это свидетельствует о недостаточной способности российской системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны", – заявил Товери.

Обратите внимание! Ранее "Оленья" являлась ключевой базой для российского стратегического бомбардировочного флота с самолетами Ту-22М3. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,5 километра позволяет принимать даже самые большие самолеты. "Оленья" также является частью важного арктического маршрута.