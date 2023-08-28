Повномасштабна війна, яку розпочав Кремль, призвела до виведення російських гарнізонів із прилеглих до Фінляндії територій. Окупантів та техніку передислокували в Україну.

Проте на "Оленьї" склалася протилежна ситуація. Росія перекинула на цю авіабазу на Кольському півострові все більше і більше своїх найпотужніших бомбардувальників, що добре видно на супутникових знімках компанії Planet Labs.

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На "Оленью" перекинули найпотужніші бомбардувальники

"Оленья" стала головною базою в агресивній війні Росії проти України. На супутникових знімках видно низку літаків Ту-95 і Ту-160, які вважають основою стратегічних бомбардувальних сил країни.

Вони регулярно вилітають з "Оленьї" в південному напрямку на бомбардування. Після запуску ракет в напрямку України вони годинами летять назад на свою базу, яка розміщена всього за 150 кілометрів від фінського кордону.



Супутниковий знімок авіабази, зроблений у серпні 2023 року / Фото Planet Labs PBC

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Професор Джастін Бронк, дослідник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) у Великій Британії, якого вважають одним із провідних світових експертів з повітряної війни, підтвердив, що до "Оленьї" перекинули велику кількість російських бомбардувальників.

Дійсно, на фотографіях видно бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, а також літаки Ан-22 і Ту-22М3,

– зауважив Бронк.

Останні два літаки – це старе базове обладнання бази. Ан-22 – це транспортний літак, а Ту-22М3 – надзвуковий бомбардувальник, який також класифікують як стратегічний бомбардувальник.

Їх можна побачити на супутникових знімках, доступних на Google Maps, датованих 2021 роком.



Раніше на "Оленьї" були транспортні літаки, знімок 2021 року /

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Активізація бази відбулася минулого року. Після того, як у грудні Україна завдала сенсаційного удару по "Енгельсу", розташованому приблизно за 600 кілометрів від кордону нашої держави, Росія змушена була перемістити обладнання цієї авіабази якомога далі від зони ураження ударів Сил оборони.

Росія перекинула свої бомбардувальники на інші бази та позиції, щоб зменшити значення "Енгельса" після ударів українських безпілотників,

– підтвердив Бронк.

На супутниковому знімку, зробленому в лютому минулого року, видно 9 бомбардувальників Ту-95 і 2 Ту-160 на краях раніше порожньої злітно-посадкової смуги.



У лютому 2023 року на "Оленьї" вже були бомбардувальники / Planet Labs PBC

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Найбільша кількість Ту-95 на аеродромі була в червні – 15, а в серпні на злітно-посадковій смузі одночасно перебували аж 4 Ту-160.

Якщо додати до цього звичайні 20 з гаком бомбардувальників Ту-22М3 на "Оленьї", то, за словами Пекки Товері, колишнього начальника Головного розвідувального управління Генштабу і члена парламенту Фінляндії, мовиться про третину льотного складу російських міжконтинентальних ВПС.

Значна кількість, і значна настільки, що вони змушені залишати власну базу в Енгельсі, щоб уникнути українських ударів. Підтримка і технічне обслуговування вбудовані в "Енгельс", тому в "Оленьї" їм доводиться діяти на тимчасовій основі,

– зазначив Товері.



Квітень 2023 року, на "Оленьї" 12 Ту-95 і жодного Ту-160 / Planet Labs PBC

Минулих вихідних Україні також, очевидно, вдалося завдати удару по базі "Сольці-2" під Новгородом. Там знищили один літак Ту-22М3. Росія у відповідь перекинула бомбардувальники звідти до "Оленьї".

"Це розповідає про скрутне становище Росії, яка не в змозі захистити навіть стратегічну базу бомбардувальників за сотні кілометрів від українського кордону. Це свідчить про недостатню спроможність російської системи повітряного спостереження та протиповітряної оборони", – заявив Товері.

Зверніть увагу! Раніше "Оленья" була ключовою базою для російського стратегічного бомбардувального флоту з літаками Ту-22М3. Злітно-посадкова смуга довжиною 3,5 кілометра дозволяє приймати навіть найбільші літаки. "Оленья" також є частиною важливого арктичного маршруту.