На озере Свитязь пошел на дно катамаран с людьми: фото
Источник:ГСЧС
На Волыни 10 августа спасатели оказали помощь отдыхающим, которые начали тонуть на катамаране. К счастью. всех удалось спасти.
В ГСЧС опубликовать кадры спасательной операции. На этих кадрах можно увидеть, что судно уже практически успело уйти на дно Свитязя.
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Спасение на Свитязе
Спасатели рассказали, что сообщение о том, что на расстоянии 1 км от берега озера Свитязь начал тонуть катамаран, на котором находится 6 человек, поступило в 16:05.
На место происшествия направлено дежурное водолазное спасательное отделение села Шацк, которые на катере добрались до отдыхающих и доставили всех к берегу. От оказания медицинской помощи отказались,
– указали в ГСЧС.
Таким образом удалось спасти четырех мужчин 1990, 1994, 1989, 1992 годов рождения и двух женщин 1993, 1995 годов рождения.
Спасение отдыхающих на Свитязе / фото ГСЧС
Отдыхающие отказались от помощи медиков / фото ГСЧС