О людях не думают: в Сочи россияне разместили ПВО прямо на пляже

В Сочи оккупанты решили поставить российскую систему ПВО "Панцирь-С1". Ее разместили прямо на пляже, где отдыхают люди.

Российские системы обнаружили агенты движения сопротивления "АТЕШ". В частности, зафиксировано размещение системы противовоздушной обороны возле пляжа Куба в российском Сочи.

Смотрите также "Мы туда уже заходим": Буданов сказал, как вернуть Крым и почему это легче, чем в случае Донбасса

Оккупанты боятся ударов

Агенты в подтверждение своих слов опубликовали фото зенитного ракетного комплекса.



Россияне разметили ПВО на пляже / Фото "Атеш"

"Из-за опасений ракетных атак россияне особо не выбирают места размещения военных объектов и пляж, куда люди приезжают на отдых, этому не помеха", – говорится в сообщении.



Оккупанты решили поставить "Панцирь" возле зоны отдыха / Фото "Атеш"



Речь о российской системе "Панцирь" / Фото "Атеш"

Партизаны подчеркнули, что они со своей стороны продолжают фиксировать военные объекты для дальнейшего вывода их из строя.

К слову, украинские военные уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" оккупантов в Херсонской области. Его стоимость примерно – 15 миллионов долларов. Поэтому, размещая комплекс прямо посреди пляжа, россияне не думают о безопасности местных отдыхающих.