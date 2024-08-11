В Министерстве энергетики Украины рассказали, что из-за обстрелов России без света были люди в Черниговской области. В частности, 1 564 абонента в 7 населенных пунктах региона.

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Что известно об инциденте на Западе Украины

Западный регион: на территории высоковольтной подстанции зафиксирована попытка проникновения неизвестного лица. Нарушителя задержали,

– объяснили в министерстве.

Там также рассказали о последствиях работы энергетиков на Востоке Украины. К сожалению, там во время осмотра воздушной линии служебный автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

Известно, что с тяжелыми ранениями доставили в больницу 31-летнего мастера по эксплуатации электрических сетей.

Кстати, в Минэнерго рассказали, что свет 11 августа не будут выключать. Однако призвали людей экономить свет особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Ведь это помогает стабильной работе энергосистемы.