У Міністерстві енергетики України розповіли, що через обстріл Росії без світла були люди в Чернігівській області. Зокрема, 1 564 абоненти у 7 населених пунктах регіону.

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Що відомо про інцидент на Заході України

Західний регіон: на території високовольтної підстанції зафіксовано спробу проникнення невідомої особи. Порушника затримали,

– пояснили в міністерстві.

Там також розповіли про наслідки роботи енергетиків на Сході України. На жаль, там під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої.

Відомо, що з важкими пораненнями доправили у лікарню 31-річного майстра з експлуатації електричних мереж.

До речі, в Міненерго розповіли, що світло 11 серпня не вимикатимуть. Проте закликали людей економити світло особливо у пікові години – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Адже це допомагає стабільній роботі енергосистеми.