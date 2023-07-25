О том, что Воздушные Силы отрабатывают враждебные цели, сообщили в КМВА. Там призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя.

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В Киевской области работает ПВО

В области, на подступах к Киеву работает ПВО,

– отметил глава КМВА Сергей Попко.

Впоследствии в Киевской ОВА подтвердили, что в области находятся вражеские БпЛА, по которым работает ПВО. Там отметили важность соблюдения информационной гигиены, что значит не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Заметим, что в столице воздушную тревогу объявили в 01:57, в области – в 01:42.

Воздушные Силы предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в восточных областях. В остальных регионах – угроза применения оккупантами ударных беспилотников.

Так выглядит карта воздушных тревог на 02:30 / alerts.in.ua

Заметим! В последние дни оккупанты регулярно атакуют Юг. Больше всего от обстрелов врага страдает Одесса и область. Россияне активизировались в регионе после того, как 17 июля сорвали исполнение зернового соглашения.

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