На полное разминирование Киевщины уйдут годы, – Кулеба

В Киевской области активно восстанавливают разрушенную оккупантами инфраструктуру. В общей сложности в 33 территориальных общинах были бои или они были оккупированы.

Это огромная территория, так что на полное разминирование уйдут годы. Об этом в прямом эфире марафона "FreeДОМ" заявил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Почему так долго

Территорию Киевской области можно сравнить с территориями многих европейских стран. Разминирование происходит поэтапно, по отлаженному алгоритму.

Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, что на это, к сожалению, уйдут годы. Территорию Киевской области можно сравнить с территорией Бельгии, например. Поэтому понятно, что объем работ сумасшедший,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что сразу после разминирования определенной территории наступает коммунальный этап. Коммунальщики сразу восстанавливают элементы критической инфраструктуры: водо- и газоснабжение, налаживают электросеть, связь и интернет.

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