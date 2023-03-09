В Украине снова была воздушная тревога: Ким заявлял, что оккупанты "шлют" ракеты
Вечером 9 марта в Украине в который раз за день объявили воздушную тревогу. Сообщалось о ракетной угрозе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты снова "шлют" ракеты. Однако уже после 20:45 в областях последовали отбои.
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Вероятно, Ким подразумевал локальную угрозу по областям, в которых объявляли тревогу. В телеграмм-каналах отмечали, что бомбардировщики Ту-22м3 не были зафиксированы. Все цели – С300/РЕБ. Над областями, где была тревога, подняли нашу авиацию.
Где объявили тревогу
- Черкасская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская область,
- АР Крым.
Взрывы в Запорожье
В Запорожье жители слышали звуки взрывов. Громко в городе было, когда тревогу только объявили – около 21:00. Сообщалось, что в Запорожье исчез свет, однако официальных комментариев от власти не было.
Массированная ракетная атака
- Российская армия запустила 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона.
- Россияне обстреляли Днепропетровщину. Один человек погиб, два – пострадали. В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- Во Львовской области пять человек погибли при обстреле жилого района.