В Украине снова была воздушная тревога: Ким заявлял, что оккупанты "шлют" ракеты

Вечером 9 марта в Украине в который раз за день объявили воздушную тревогу. Сообщалось о ракетной угрозе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты снова "шлют" ракеты. Однако уже после 20:45 в областях последовали отбои.

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Вероятно, Ким подразумевал локальную угрозу по областям, в которых объявляли тревогу. В телеграмм-каналах отмечали, что бомбардировщики Ту-22м3 не были зафиксированы. Все цели – С300/РЕБ. Над областями, где была тревога, подняли нашу авиацию.

Где объявили тревогу

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Николаевская,

Одесская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область,

АР Крым.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье жители слышали звуки взрывов. Громко в городе было, когда тревогу только объявили – около 21:00. Сообщалось, что в Запорожье исчез свет, однако официальных комментариев от власти не было.

Массированная ракетная атака