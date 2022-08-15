На польско-германской границе загадочно погибает рыба: власть привлекла военных

В реке Одер на польско-германской границе зафиксирована массовая гибель рыбы. Однако причины гибели страны только пытаются установить.

Соответствующую информацию сообщили в BBC, ссылаясь на правительства стран. Известно, что из реки уже достали тысячи рыб.

Читайте также До 10 миллионов злотых: в Польше повысят штрафы за загрязнение окружающей среды

В реке Одер массово погибает рыба: две страны пытаются выяснить причину

По реке Одер проходит граница между Польшей и Германией. Страны пытаются установить причины массовой гибели рыбы, однако им до сих пор не удалось.

С конца прошлого месяца (говорится о конце июля – 24 канале) тысячи дохлых рыб покрывают сотни километров вдоль берега реки. Предполагают, что причиной этого является токсическое вещество, попавшее в воду. Однако химический состав яда пока неизвестен, несмотря на ряд тестов,

– говорится в сообщении.

Правительство Германии заявило, что возможна экологическая катастрофа. Именно поэтому людей призывали избегать реки.

Министр охраны окружающей среды Германии Штефи Лемке призвала основательно расследовать инцидент и пояснила, что представители официальных органов "не покладая рук" пытаются выяснить его причины.

Хотя активисты обвинили власть в том, что они не смогли сотрудничать и быстро установить причину катастрофы и защитить людей.

Исследователь в комментарии Deutsche Welle предположил, что высвобождение ртути могло произойти из-за землечерпальных работ на реке.

В Польше уволили чиновников и привлекли военных

Польский премьер Матеуш Моравецкий 12 августа уволил 2 представителей органов экологического контроля за невозможность справиться в кризисной ситуации. По словам премьера:

"пригодятся годы", чтобы река восстановилась;

туда попали "огромные объемы химических отходов" без оценки рисков для окружающей среды.

Представитель земли Бранденбург, граничащий с Польшей, заявил, что тесты показали превышение содержания кислорода в воде, что указывает на присутствие неприродного вещества. Однако это вещество не установили до сих пор.

Более того, издание РАР написало, что Польша привлекла ориентировочно 200 военнослужащих, чтобы преодолеть последствия экологического бедствия на реке Одер. Также там работают служащие пожарно-спасательной службы.

Гибель рыбы на реке Одер: коротко

В конце июля рыбаки начали сообщать о гибели рыбы на реке Одер. Уже 12 августа в трех воеводствах Польши запретили заходить в реку.

Только 13 августа в районе Вроцлава из воды собрали 350 килограмм погибшей рыбы.

Известно, что предварительная проверка Инспекции по защите окружающей среды Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве указывает, что источник загрязнения, вероятно, расположен в Опольском воеводстве. Там расположен город Кендзежин-Козьле с химическим заводом.

Журналистка-расследовательница OKO.press Катаржина Койжар объяснила, что также пострадали бобры, утки и другие птицы. Она предположила, что река заражена ртутью.

Также подчеркнула, что подтверждений этому нет, равно как и данных об источниках загрязнения и вреде для людей.

Смотрите также – Институт изучения войны сделал заявление по ЗАЭС: видео