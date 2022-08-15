Відповідну інформацію повідомили в ВВС, посилаючись на уряди країн. Відомо, що з річки вже дістали тисячі рибин.

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У річці Одер масово гине риба: дві країни намагаються з'ясувати причину

По річці Одер пролягає кордон між Польщею та Німеччиною. Країни намагаються встановити причини масової загибелі риби, проте їм досі не вдалося.

Від кінця минулого місяця (мовиться про кінець липня – 24 канал) тисячі дохлих рибин вкривають сотні кілометрів вздовж берега річки. Припускають, що причиною цього є якась токсична речовина, що потрапила до води. Проте хімічний склад отрути наразі невідомий – попри низку тестів,

– мовиться в повідомленні.

Уряд Німеччини заявив, що можлива екологічна катастрофа. Саме тому людей закликали уникати річки.

Міністерка охорони довкілля Німеччини Штефі Лемке закликала ґрунтовно розслідувати інцидент та пояснила, що представники офіційних органів "не покладаючи рук" намагаються з'ясувати його причини.

Хоч активісти звинуватили владу в тому, що вона не змогла співпрацювати й швидко встановити причину катастрофи та захистити людей.

Дослідник у коментарі Deutsche Welle припустив, що вивільнення ртуті могло відбутися через землечерпальні роботи на річці.

У Польщі звільнили посадовців та залучили військових

Польський прем'єр Матеуш Моравецький 12 серпня звільнив 2 представників органів екологічного контролю за неспроможність дати раду у кризовій ситуації. За словами прем'єра:

"знадобляться роки", аби річка відновилася;

туди потрапили "величезні обсяги хімічних відходів" без жодної оцінки ризиків для довкілля.

Представник землі Бранденбург, що межує із Польщею, заявив, що тести показали перевищення вмісту кисню у воді, що вказує на присутність якоїсь неприродної речовини. Проте цю речовину не встановили досі.

Ба більше, у РАР (урядове агентство новин) написали, що Польща залучила орієнтовно 200 військовослужбовців, щоб подолати наслідки екологічного лиха на річці Одер. Також там працюють службовці пожежно-рятувальної служби.

Загибель риби на річці Одер: коротко

Наприкінці липня рибалки почали повідомляти про загибель риби на річці Одер. Вже 12 серпня в 3 воєводствах Польщі заборонили заходити у річку.

Тільки 13 серпня в районі Вроцлава з води зібрали 350 кілограмів загиблої риби.

Відомо, що попередня перевірка Інспекції захисту довкілля Нижньосілезького воєводства, що у Вроцлаві, вказує, що джерело забруднення, імовірно, розташоване в Опольському воєводстві. Саме там розташоване місто Кендзежин-Козьле з хімічним заводом.

Журналістка-розслідувачка OKO.press Катаржина Койжар пояснила, що також постраждали бобри, качки та інші птахи. Вона припустила, що річка заражена ртуттю.

Також наголосила, що підтверджень цьому немає, так само як і даних про джерела забруднення та шкоду для людей.

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