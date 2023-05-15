Загадочно исчез еще в апреле: в Полтавской области нашли мертвым 19-летнего парня

Юноша исчез при загадочных обстоятельствах 15 апреля. Его поиски продолжались в течение месяца. К сожалению, парень погиб – тело обнаружили в реке Артополот.

Юноша вышел из дома 15 апреля около 18:00. Полиция сразу же начала поисковые мероприятия.

Смотрите также Играя на батуте: в Николаеве трагически погибла 4-летняя девочка

Парня нашли мертвым в реке

В апреле женщина обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении 19-летнего сына Владислава Ежелого, жителя села Пески Заводской общины. В момент исчезновения Владислав Ежелый был одет в куртку черного цвета, спортивный костюм белого цвета, обут в черные кроссовки. Правоохранители сразу начали поиски, однако найти молодого человека удалось только через месяц.



Погибший Владислав Ежелый / Фото ГУНП в Полтавской области

Тело молодого человека нашел местный житель в реке Артополот, на территории села Пески Заводской общины. На место инцидента сразу вызвали правоохранителей.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что погибшим является 19-летний житель Миргородского района, пропавший вечером 15 апреля 2023 года. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. В рамках открытого уголовного производства также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Пока известно, что судебное расследование осуществляют по статье "Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку".

В Тернопольской области погибли люди в частном пруду

В Тернопольской области 9 мая нашли тела 2 мужчин в приватном пруду. Трагический инцидент произошел в Кременецком районе.

Тела мужчин обнаружили местные жители. Они сразу вызвали на место инцидента правоохранителей и скорую. Мужчин вытащили из воды, однако медики только констатировали смерть. К тому же, во время осмотра не нашли следов насильственной смерти.

В ходе проверки следователи установили, что погибшие – арендатор пруда и его помощник. Правоохранители считают, что мужчины могли утонуть, спасая друг друга или погибли в результате поражения током. Детали станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Дело квалифицируют как несчастный случай.