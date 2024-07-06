Его услышали ориентировочно в 01:16 6 июля. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что дрон летит на Кременчуг, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве на Полтавщине
В Кременчугской общине на Полтавщине был слышен звук взрыва,
– сообщили Суспильному местные жители.
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 1:03 рассказали, что в Полтавской области зафиксировали дрон, который летел на город Кременчуг.
Стоит заметить, что воздушную тревогу в Полтавской области из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили еще в 23:05 6 июля.
Кстати, начиная с полуночи 6 июля в Сумах прозвучало по меньшей мере три взрыва. Уже после второго в областном центре исчез свет. Впоследствии в Горводоканале объяснили, что без света остались все объекты водоканала, поэтому в городе временно прекратили подачу воды.