Його почули орієнтовно о 01:16 6 липня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що дрон летить на Кременчук, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух на Полтавщині

У Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху,

– повідомили Суспільному місцеві.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 1:03 розповіли, що у Полтавській області зафіксували дрон, який летів на місто Кременчук.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в Полтавській області через загрозу атаки "Шахедами" оголосили ще о 23:05 6 липня.

До речі, починаючи з опівночі 6 липня у Сумах пролунало щонайменше три вибухи. Вже після другого в обласному центрі зникло світло. Згодом у Міськводоканалі пояснили, що без світла залишились всі об'єкти водоканалу, тому в місті тимчасово припинили подачу води.