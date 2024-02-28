В среду 28 февраля, в Полтавской области было шумно. Перед этим жителей предупреждали о ракетной опасности.
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Поздно вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Впоследствии жители Полтавской области услышали звуки взрывов.
В среду 28 февраля, в Полтавской области было шумно. Перед этим жителей предупреждали о ракетной опасности.
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