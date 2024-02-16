Несколько взрывов услышали жители Кременчугского и Миргородского района. Воздушную тревогу там объявили ориентировочно в 14:56 16 февраля 2024 года. Отбои прозвучали ориентировочно в 15:37, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Кировоградщине

Журналисты Суспильного сообщили, что первые взрывы в Кропивницком прозвучали ориентировочно в 15:00. Буквально за минуту до того Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете в направлении Кропивницкого.

Через несколько минут на город снова летели ракеты. Ориентировочно в 15:05 в Кропивницком во второй раз прогремел взрыв.

По состоянию на 15:42 глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в Кропивницком районе после взрывов предварительно без пострадавших и разрушений.

Что пишут о взрывах на Полтавщине

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 15:02 сообщили о том, что ракета летела на Полтаву. Ориентировочно через две минуты опасность была для Миргорода. В 15:03 в Полтавском районе услышали звук взрыва.

Уже в 15:05 ракеты полетели на Полтавщину с востока. Известно, что взрывы слышали в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что Россия нанесла удары по территории Полтавщины второй раз за сутки.

Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет,

– заверил чиновник.

Обратите внимание! Воздушную тревогу на территории всей страны объявили ориентировочно в 15:00 16 февраля. Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 15:07 16 февраля, что тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Россия накануне массированно атаковала Львов, Киев и другие крупные города