Декілька вибухів почули мешканці Кременчуцького та Миргородського району. Повітряну тривогу там оголосили орієнтовно о 14:56 16 лютого 2024 року. Відбої пролунали орієнтовно о 15:37, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Кіровоградщині

Журналісти Суспільного повідомили, що перші вибухи в Кропивницькому пролунали орієнтовно о 15:00. Буквально за хвилину до того Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету в напрямку Кропивницького.

Через декілька хвилин на місто знову летіли ракети. Орієнтовно о 15:05 у Кропивницькому вдруге пролунав вибух.

Станом на 15:42 голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

Що пишуть про вибухи на Полтавщині

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 15:02 повідомили про те, що ракета летіла на Полтаву. Приблизно за дві хвилини небезпечно було в Миргороді. О 15:03 в Полтавському районі почули звук вибуху.

Уже о 15:05 ракети полетіли на Полтавщину зі сходу. Відомо, що вибухи чули в Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що Росія завдала ударів по території Полтавщини вдруге за добу.

Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає,

– запевнив посадовець.

Зверніть увагу! Повітряну тривогу на території всієї країни оголосили орієнтовно о 15:00 16 лютого. Уже о 15:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що тривога по всій території України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Росія напередодні масовано атакувала Львів, Київ та інші великі міста