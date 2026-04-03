В Полтаве прогремел взрыв: есть разрушение, раненый человек
Утром 3 апреля Россия продолжила массированную атаку дронами на Украину. В Полтавской области слышали взрывы, зафиксировали падение беспилотников.
В Полтавской области воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников объявили еще ночью.
Что известно о взрывах в Полтавской области?
В 08:40 глава ОВА Виталий Дьяковнич сообщил, что на Полтавщине замечены вражеские БПЛА.
До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– призвал жителей области чиновник.
В 09:33 он предупредил, что в Кременчугском районе работает ПВО.
В 10:54 Дьяковнич сообщил, что в Миргородском и Полтавском районах зафиксированы падения вражеских БПЛА. Есть повреждения на территории частных домовладений и фермерского хозяйства. Последствия уточняются. Пока информации о пострадавших нет.
В 11:13 прозвучали повторные взрывы.
По уточненной информации, травмирован один человек. Мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
Предварительно взрывной волной повреждены окна в 4 многоквартирных и 2 частных домах.
По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг запустил много дронов.
В частности, большие группы БПЛА фиксируют в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях. Их уже больше 400.
Кроме того, враг атакует Украину ракетами.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- Утром враг ударил по Шостке четырьмя кабами. Пострадали частные жилые дома, многоэтажки. Погибла 59-летняя женщина. Среди раненых – ее родные.
- 3 апреля около 08:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на маршрутное такси в Херсоне. В результате взрыва пострадали семь человек, которые находились в транспортном средстве.
- Россияне нанесли удар БПЛА по центральной части Харькова. В Основянском районе беспилотник попал в четырехэтажное нежилое здание. Возник пожар на четвертом этаже и крыше на площади 320 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие.