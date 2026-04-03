В Полтаве прогремел взрыв: есть разрушение, раненый человек

Утром 3 апреля Россия продолжила массированную атаку дронами на Украину. В Полтавской области слышали взрывы, зафиксировали падение беспилотников.

В Полтавской области воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников объявили еще ночью.

Что известно о взрывах в Полтавской области?

В 08:40 глава ОВА Виталий Дьяковнич сообщил, что на Полтавщине замечены вражеские БПЛА.

До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– призвал жителей области чиновник.

В 09:33 он предупредил, что в Кременчугском районе работает ПВО.

В 10:54 Дьяковнич сообщил, что в Миргородском и Полтавском районах зафиксированы падения вражеских БПЛА. Есть повреждения на территории частных домовладений и фермерского хозяйства. Последствия уточняются. Пока информации о пострадавших нет.

В 11:13 прозвучали повторные взрывы.

По уточненной информации, травмирован один человек. Мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

Предварительно взрывной волной повреждены окна в 4 многоквартирных и 2 частных домах.

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг запустил много дронов.

В частности, большие группы БПЛА фиксируют в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях. Их уже больше 400.

Кроме того, враг атакует Украину ракетами.

