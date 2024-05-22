Отмечается, что электроэнергии нет в 4 общинах области. В то же время стоит отметить, что с 07:00 до 20:00 Укрэнерго отменило графики ограничения потребления во всех областях.

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Отключение в Полтаве

Как отметил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, сейчас отсутствует свет в более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей. Ограничение поставок электроэнергии зафиксировано в Миргородской, Лубенской, Гадячской и Лохвицкой общинах.

Глава военной администрации призвал жителей Полтавской области потреблять электроэнергию ответственно и рационально.

Ситуация со светом