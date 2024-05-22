Зазначається, що електроенергії немає у 4 громадах області. Водночас варто зазначити, що з 07:00 до 20:00 Укренерго скасувало графіки обмеження споживання в усіх областях.

Дивіться також Відключення світла в Україні: коли та як діятимуть графіки в різних областях

Відключення у Полтаві

Як зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, наразі відсутнє світло у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів. Обмеження постачання електроенергії зафіксовано у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.

Очільник військової адміністрації закликав жителів Полтавської області споживати електроенергію відповідально та раціонально.

Ситуаці зі світлом