В Україні більше не діють графіки відключення світла. Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр Укренерго скасував обмеження споживання в усіх областях.

Дивіться також На Полтавщині ввели графік аварійних відключень

Коли відключення можуть повернути

Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, тому дефіцит в енергосистемі зменшився. В Укренерго просять за можливості перенести заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на денні години.

Зверніть увагу! Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр Укренерго доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго.

Якщо область споживає в межах дозволеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Основною причиною застосування графіків погодинних відключень є наслідки ворожих обстрілів енергосистеми.