Дмитрий Песков поспешил заявить, что, мол, у России тоже есть "земля под посольством Украины". Так он отреагировал на решение Киевского городского совета от 20 апреля.
Заметьте Музей Степана Бандеры туда отлично впишется, – политолог о закрытом посольстве России в Киеве
Что заявили у Путина
Здесь также есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься,
– пригрозил Песков.
Однако он точно не сказал, какие действия предпримет Кремль.
Политолог Николай Давидюк отметил, что Россия будет пытаться обыграть это событие. Политолог предложил в здании, где находилось посольство России, разместить определенные учреждения. В частности, сделать там госпиталь, переселить детей, которых украла Россия или даже музей Степана Бандеры. Также там можно разместить волонтерскую базу.
"А можем пойти еще дальше и посадить там антикоррупционные органы, и они были бы хорошо защищены заборами, за которыми прятались россияне", – заметил Давидюк.
Он добавил, что нужно сделать так, чтобы посольство России в Украине больше никогда не открывалось.
Также Николай Давидюк заявил, что наше государство должно все дачи и квартиры россиян в Украине отобрать у них и передать украинским внутренне перемещенным лицам, которым негде жить.
Что этому предшествовало
- 20 апреля Киевский городской совет решил расторгнуть договор аренды земельного участка с посольством России.
- Речь идет о 0,39 гектара земли на проспекте Воздухофлотском, 27, что в Соломенском районе Киева. Имущество просят вернуть Украине.
- Перед этим фракция "Слуга народа" в Киевраде инициировала расторжение договора об аренде земельного участка в Соломенском районе посольством России. "Слуги" объяснили, что аргументы вполне логичны – Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, поэтому наш МИД разорвал дипломатические отношения с Кремлем.
- Еще раньше, в феврале 2023 года, группа Led By Donkeys покрасила дорогу у посольства России в Украине в желто-голубые цвета. Организаторы хотели показать миру, что Украина доминирует, наше государство сильнее и должно победить в войне.