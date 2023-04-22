Дмітрій Пєсков поспішив заявити, що, мовляв, у Росії також є "земля під посольством України". Так він відреагував на рішення Київської міської ради від 20 квітня.

Зауважте Музей Степана Бандери туди чудово впишеться, – політолог про закрите посольство Росії в Києві

Що заявили у Путіна

Тут також є земля під посольством України й так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися,

– пригрозив Пєсков.

Однак він точно не сказав, до яких дій вдасться Кремль.

Політолог Микола Давидюк зауважив, що Росія намагатиметься обіграти цю подію. Політолог запропонував у будівлі, де було посольство Росії, розмістити певні установи. Зокрема, зробити там шпиталь, переселити дітей, яких вкрала Росія, чи навіть музей Степана Бандери. Також там можна розмістити волонтерську базу.

"А можемо піти ще далі й посадити там антикорупційні органи, і вони були б добре захищені тими парканами, за якими ховались росіяни", – зауважив Давидюк.

Він додав, що треба зробити так, щоб посольство Росії в Україні більше ніколи не відкривалось.

Також Микола Давидюк заявив, що наша держава має всі дачі та квартири росіян в Україні відібрати в них та передати українським внутрішньо переміщеним особам, які не мають де жити.

Що цьому передувало