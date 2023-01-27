Из-за невыплаты зарплат: на предприятиях "Газпрома" и "Роснефти" начинаются голодные бунты

Из-за провальной ситуации в экономике, напрямую связанной с развязанной Путиным полномасштабной войной против Украины, российское правительство засекретило большинство отчетов. Параллельно с этим весь пул пропагандистов без выходных работает над созданием атмосферы антиукраинской истерии и умалчиванием проблем.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в российском правительстве в течение декабря и января подводили итоги 2022-го и обновляли экономические прогнозы на 2023 год. Согласно документу, представленному специалистами министерства развития экономики руководству вражеского кабмина, ситуация во многих отраслях крайне угрожающая всей стране-агрессору.

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Кроме непосредственно возможности коллапса целого ряда ветвей экономики, чиновники российского кабмина обратили внимание силовиков на вероятность протестов на многих предприятиях.

На Сахалине уже прошли забастовки

В отчете, подводящем итоги 2022 года, московитские специалисты указали, что начиная с сентября во многих связанных с добычей газа и нефти компаниях очень сильно выросли протестные настроения. При этом на Сахалине в ноябре-декабре сразу на нескольких месторождениях произошел ряд стихийных бунтов из-за нескольких месяцев задержки зарплат.

Как оказывается, еще до введения в силу санкций на ограничение цен на нефть некоторые предприятия "Роснефти" начали обманывать своих работников с выплатами еще в сентябре. В этом же месяце начались проблемы с зарплатами на местах добычи газа, принадлежащих "Газпрому".

В случае добычи нефти невыплаты были связаны с выходом с рынка западных компаний, а также с финансовыми проблемами российского государственного монополиста. Задержки с зарплатами для работников газодобывающей отрасли начались после того, как "гений" Путин совершил ряд диверсий на "Северном потоке", чем отрезал себя от возможности поставлять "голубое топливо" клиентам.

Когда работники Киринского газоконденсатного, Ромашкинского нефтяного месторождений и района "Сахалин-1" поняли, что в ближайшее время они могут оказаться без работы, а вся их отрасль, которая раньше приносила немалые деньги, может закрыться, на предприятиях начались стихийные бунты.

Сам факт стачек тщательно скрывался от российского общества, ведь, по мнению кремлевского фюрера, население не должно догадываться о каких-либо проблемах. Тем более о том, что лихорадит именно то направление, за счет которого Россия вообще существовала.

Понятно, что ни один из "бессмысленных и беспощадных" бунтов ни к чему не привел – "суровые" российские мужчины выслушали обещания от руководства поскорее выплатить все задолженные суммы, после чего разошлись по рабочим местам. Впрочем, в Минэкономразвития отметили, что поскольку в 2023 году Россия вообще не сможет зарабатывать за счет продажи нефти и газа, задолженность перед работниками в отрасли будет только расти. Так же ситуация может повториться на всех месторождениях, однако уже в действительно угрожающем виде. Поэтому чиновники призвали правоохранительные органы подготовиться к подавлению возможных бунтов.

Производство останавливается из-за нехватки кадров

Кроме того, в российском правительстве констатировали, что, кроме фактического банкротства предприятий и огромных показателей безработицы, в стране-агрессоре до невероятных показателей выросла нехватка квалифицированного персонала. Связано это, в основном, с мобилизацией, ведь все более-менее умные и состоятельные специалисты бежали из страны, а других государство отправило на фронт.

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К примеру, в легкой промышленности на предприятиях не хватает 70% работников. Около 40% вакантных рабочих мест в машиностроении. Именно поэтому производители многих видов продукций не способны обеспечить спрос россиян, что приводит к дефициту некоторых товаров. Системно исправить ситуацию, по мнению специалистов, россияне уже не смогут, потому что для этого нужно прекратить мобилизацию и повысить общий уровень образования в стране. Первое невозможно из-за желания фюрера играть в войну, а второе – потому, что снижение качества образования среди населения является следствием долгой и последовательной политики государства. Именно из-за нехватки производителей и невозможности выйти на уровень производства, который способен обеспечить работу в прибыль, части производителей в 2023 году придется закрыться.

В целом за 2023 год, согласно ожиданиям властей, работу и стабильный доход потеряют примерно 10–15 миллионов россиян, что значительно ухудшит состояние экономики страны.

Каждый второй будет меньше есть

Исследования российской службы статистики, на которую ссылались в отчете работники Минэкономразвития, свидетельствуют о том, что каждый третий гражданин России в 2022 году начал экономить на еде. При этом расходы населения на продукты сократились лишь на 4,3%. Впрочем, такая цифра отнюдь не отражает реальную ситуацию, потому что в среднем цены в российских магазинах выросли вдвое. Ведь это значит, что россияне стали покупать в два раза меньше продуктов.

Больше всего пострадали обедневшие слои, и без того едва накапливавшие на водку с хлебом. И даже несмотря на тот факт, что большинство гробовых за погибших сыновей или мужчин получили как раз представители населения с самыми низкими доходами, количество людей, живущих за чертой бедности, увеличилось очень сильно. Ведь в такую лотерею выиграли далеко не все, а государство не признало погибшими даже половину из 100 тысяч "задвухсоченных" по состоянию на конец 2022 года солдат.

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Из-за того, что у жителей России существенно уменьшилась платежеспособность, на целых 10% обрушился оборот розничной торговли, а это ведет к постепенному банкротству владельцев среднего и мелкого бизнеса.

В этом году экономическое состояние страны-агрессора достигнет таких отрицательных высот, что экономить на покупке продуктов придется каждому второму жителю запоребрика, а около 60% россиян не смогут приобрести новую одежду не только себе, но даже детям.