В эфире ОТБ "Галичина" исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Мороз рассказал, что предприятия проверяют постоянно.

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Что известно о нарушениях на Прикарпатье

Есть плановые и неплановые проверки. В случае выявления нарушений правил воинского учета, например, принятие на работу без учетных документов, привлекают к административной ответственности должностных лиц. На Прикарпатье уже есть такие случаи,

– заявил Андрей Мороз.

Стоит заметить, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию на предприятии предусмотрена ответственность.

Адвокатское бюро "Приходько и партнеры" объяснило, что в случае невыполнения предприятием обязанностей по правилам ведения воинского учета, им может грозить привлечение к ответственности по части 3 статьи 210-1 административного кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сакция статьи предусматривает штраф в размере от 2000 до 3500 необлагаемый минимум доходов граждан, то есть 34 000 гривен и 59 500 гривен соответственно.

Важно. На днях глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил, что в регионе проверят критически важные предприятия относительно злоупотреблений при бронировании. Также в Дии до 15 ноября закрыли бронирование на время аудита.