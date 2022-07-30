Прощание с Героем состоялось 29 июля в его родном селе, куда приехали собратья с Востока, пришли многие односельчане и родные. Летчик-герой Александр Кукурба погиб 26 июля, защищая небо Украины.
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В родном селе попрощались Героем Украины
У родного дома Александра Кукурбы в горном селе Верхний Вербеж было многолюдно.
Провести летчика в последний путь пришли сотни людей: родные, односельчане, из передовой приехавшие собратья. Могилу героя изнутри люди выложили цветами – по местной традиции, так почитают очень уважаемых людей,
– говорится в сообщении.
Александр Кукурба с первых дней войны был на фронте:
- заместителем командира эскадрильи;
- летал на штурмовом Су-25;
- с начала полномасштабного вторжения россии пытался остановить идущие в Херсон и Киев вражеские колонны.
"Это был вылет, была поддержка наших ребят, нужна была поддержка с воздуха. Он выполнил задание отлично... Я не могу сказать, при каких обстоятельствах, но погиб. Он выполнил задание. Последний полет – он уничтожил оккупантов", – объяснил друг детства Владислав Бадьон.
На кладбище по летной традиции над могилой Героя Украины пролетели его собратья на истребителях и штурмовиках. Ведь именно так прощаются с пилотами, что навсегда отошли в небо.
На Прикарпатье простились с летчиком Александром Кукурбой / Фото "Зеркало медиа"
Александр Кукурба совершил 100 боевых вылетов
"Сто боевых вылетов совершить – не просто так. Что такое штурмовая авиация – в самый ад летит самолет. По нему работает все, что может работать: и ваши, и наши. Летчики штурмовой авиации – это все герои. Потому что каждый полет может стать последним", – объяснил один из военных на похоронах.
28-летний Герой Украины уничтожил:
- свыше 20 вражеских танков;
- 50 единиц разной бронетехники;
- более 300 единиц личного состава кафиров.
Что известно об Александре Кукурбе
- В начале июля Александр Кукурба был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
- Перед этим в марте – орденом Богдана Хмельницкого III степени.
- В апреле 2022 года Владимир Зеленскив присвоил летчику "Золотую Звезду" и звание Героя Украины. Наградили его за личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета.
- Президент Украины прокомментировал гибель Героя Кукурбы. Владимир Зеленский сказал, что это был его сотый боевой вылет. Александр Кукурба был настоящим украинским героем, которого мы всегда будем помнить.
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