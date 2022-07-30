Прощання з Героєм відбулось 29 липня у його рідному селі, куди приїхали побратими зі Сходу, прийшло багато односельців та рідних. Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув 26 липня, захищаючи небо України.
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У рідному селі попрощались Героєм України
Біля рідного будинку Олександра Кукурби у гірському селі Верхній Вербіж було людно.
Провести льотчика в останній путь прийшли сотні людей: рідні, односельці, з передової приїхали побратими. Могилу героя зсередини люди виклали квітами – за місцевою традицію, так вшановують дуже поважних людей,
– мовиться у повідомленні.
Олександр Кукурба з перших днів війни був на фронті:
- заступником командира ескадрильї;
- літав на штурмовому Су-25;
- з початку повномасштабного вторгнення росії намагався зупинити ворожі колони, що йшли на Херсон та Київ.
"Це був виліт, була підтримка наших хлопців, треба була підтримка з повітря. Він виконав завдання на відмінно... Я не можу сказати, за яких обставин, але загинув. Він виконав завдання. Останній політ – він знищив окупантів", – пояснив друг дитинства Владислав Бадьон.
На кладовищі за льотною традицією, над могилою Героя України пролетіли його побратими на винищувачах та штурмовиках. Адже саме так прощаються з пілотами, що назавжди відійшли в небо.
На Прикарпатті попрощались з льотчиком Олександром Кукурбою / Фото "Дзеркало медіа"
Олександр Кукурба здійснив 100 бойових вильотів
"Сто бойових вильотів зробити – не просто так. Що таке штурмова авіація – в саме пекло летить літак. По ньому працює все, що може працювати: і ваші, і наші. Льотчики штурмової авіації – це всі герої. Тому що кожен політ може стати останнім", – пояснив один з військових на похороні.
28-річний Герой України знищив:
- понад 20 ворожих танків;
- 50 одиниць різної бронетехніки;
- понад 300 одиниць особового складу окупантів.
Що відомо про Олександра Кукурбу
- На початку липня Олександра Кукурбу нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.
- Перед цим у березні – орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
- У квітні 2022 року Володимир Зеленськив надав льотчику "Золоту Зірку" та звання Героя України. Нагородили льотчика за особисту мужність та самовіддані дії у захисті державного суверенітету.
- Президент України прокоментував загибель Героя Кукурби. Володимир Зеленський сказав, що це був його сотий бойовий виліт. Олександр Кукурба був справжнім українським героєм, якого ми будемо завжди пам'ятати.
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