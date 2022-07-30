Прощання з Героєм відбулось 29 липня у його рідному селі, куди приїхали побратими зі Сходу, прийшло багато односельців та рідних. Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув 26 липня, захищаючи небо України.

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У рідному селі попрощались Героєм України

Біля рідного будинку Олександра Кукурби у гірському селі Верхній Вербіж було людно.

Провести льотчика в останній путь прийшли сотні людей: рідні, односельці, з передової приїхали побратими. Могилу героя зсередини люди виклали квітами – за місцевою традицію, так вшановують дуже поважних людей,

– мовиться у повідомленні.

Олександр Кукурба з перших днів війни був на фронті:

заступником командира ескадрильї;

літав на штурмовому Су-25;

з початку повномасштабного вторгнення росії намагався зупинити ворожі колони, що йшли на Херсон та Київ.

"Це був виліт, була підтримка наших хлопців, треба була підтримка з повітря. Він виконав завдання на відмінно... Я не можу сказати, за яких обставин, але загинув. Він виконав завдання. Останній політ – він знищив окупантів", – пояснив друг дитинства Владислав Бадьон.

На кладовищі за льотною традицією, над могилою Героя України пролетіли його побратими на винищувачах та штурмовиках. Адже саме так прощаються з пілотами, що назавжди відійшли в небо.

На Прикарпатті попрощались з льотчиком Олександром Кукурбою / Фото "Дзеркало медіа"

Олександр Кукурба здійснив 100 бойових вильотів

"Сто бойових вильотів зробити – не просто так. Що таке штурмова авіація – в саме пекло летить літак. По ньому працює все, що може працювати: і ваші, і наші. Льотчики штурмової авіації – це всі герої. Тому що кожен політ може стати останнім", – пояснив один з військових на похороні.

28-річний Герой України знищив:

понад 20 ворожих танків;

50 одиниць різної бронетехніки;

понад 300 одиниць особового складу окупантів.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким полеглого Героя України Олександра Кукурби.

Що відомо про Олександра Кукурбу

На початку липня Олександра Кукурбу нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Перед цим у березні – орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У квітні 2022 року Володимир Зеленськив надав льотчику "Золоту Зірку" та звання Героя України. Нагородили льотчика за особисту мужність та самовіддані дії у захисті державного суверенітету.

Президент України прокоментував загибель Героя Кукурби. Володимир Зеленський сказав, що це був його сотий бойовий виліт. Олександр Кукурба був справжнім українським героєм, якого ми будемо завжди пам'ятати.

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