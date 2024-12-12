Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум родственникам-врачам из областной клинической и районной больниц в коррупционном преступлении", – говорится в сообщении.



Двое медиков на Прикарпатье задержаны / Фото прокуратуры

Отмечают, что медики за деньги помогали военнообязанным получить фиктивную III группу инвалидности, что позволяло избежать мобилизации.

Предлагали "клиентам" целый процесс лечения

Врачи не просто выдавали фальшивые справки, а организовывали целый "процесс лечения" – оформляли мужчин в стационары, готовили фиктивные документы и предоставляли консультации, как правильно "обосновать" свои диагнозы на медицинских комиссиях.

Стоимость одной поддельной справки составляла 500 долларов, а комплексная "услуга" стоила 10 тысяч долларов.



Отец и сын совместно внедряли схему / Фото прокуратуры

Задержали на горячем

Так, 58-летнего врача задержали во время передачи оговоренной суммы денег просто "из рук в руки". А его сына, который тоже участвовал в схеме, задержан отдельно. Сейчас они находятся под стражей.

Во время обысков в их домах и на работе были найдены фальшивые медицинские документы, мобильные телефоны, более 45 тысяч долларов США, 230 тысяч гривен и 660 евро наличными, а также автомобили.

Сейчас продолжаются проверки возможного участия в схеме других людей, в частности работников бюро медико-социальной экспертизы.