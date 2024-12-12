Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Івано-Франківської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом родичам-лікарям з обласної клінічної та районної лікарень у корупційному злочині", – йдеться в повідомленні.



Двох медиків на Прикарпатті затримано / Фото прокуратури

Зазначають, що медики за гроші допомагали військовозобов'язаним отримати фіктивну III групу інвалідності, що дозволяло уникнути мобілізації.

Пропонували "клієнтам" цілий процес лікування

Лікарі не просто видавали фальшиві довідки, а організовували цілий "процес лікування" – оформляли чоловіків у стаціонари, готували фіктивні документи та надавали консультації, як правильно "обґрунтувати" свої діагнози на медичних комісіях.

Вартість однієї підробленої довідки становила 500 доларів, а комплексна "послуга" коштувала 10 тисяч доларів.



Батько та син спільно впроваджували схему / Фото прокуратури

Затримали на гярячому

Так, 58-річного лікаря затримали під час передачі обумовленої суми грошей просто "з рук у руки". А його сина, який теж брав участь у схемі, затримано окремо. Наразі вони перебувають під вартою.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та на роботі було знайдено фальшиві медичні документи, мобільні телефони, понад 45 тисяч доларів США, 230 тисяч гривень та 660 євро готівкою, а також автомобілі.

Наразі тривають перевірки щодо можливої участі у схемі інших людей, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи.