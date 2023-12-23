Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал мать виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее несовершеннолетний сын распространил в телеграмме каналы речи учителя, заменив звук на слова Гитлера.
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Женщина пообещала провести воспитательную работу
Суд назначил наказание в виде штрафа в 850 гривен.
Инцидент произошел в конце сентября. Парень распространил речи учителя биологии, заменив звук на видео на слова Гитлера. Относительно матери парня полиция составила протокол об админправонарушениях из-за ненадлежащего ухода за ребенком, ведь ее сын оскорбил честь и достоинство учителя.
В суде Татьяна Майданник заверила, что проведена воспитательная работа с сыном, а подросток заявил, что такого больше не повторится.
Во Львове маму школьника оштрафовали за мат ее сына
- Железнодорожный суд Львова оштрафовал женщину за то, что ее сын в переписке использовал нецензурную лексику. Теперь львовянка должна заплатить штраф. Теперь мама мальчика должна заплатить 850 гривен штрафа. Это решение может быть обжаловано в суде.
- По данным материалов дела, шестиклассник в переписке с одноклассником использовал нецензурную лексику и оскорблял ее. Родители мальчика обратились в полицию и написали заявление о буллинге ребенка и отметили, что шестиклассник постоянно оскорбляет их сына.
- В суде мама ребенка признала свою вину, но поступки своего сына она объяснила тем, что парня спровоцировали такие слова и действия. Однако, кто и зачем это сделал – женщина не уточнила.