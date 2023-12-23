Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав матір винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Її неповнолітній син поширив у телеграм-каналі відео промови вчителя, замінивши звук на слова Гітлера.

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Жінка пообіцяла провести виховну роботу

Суд призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

Інцидент стався наприкінці вересня. Хлопець поширив відео промови вчителя біології, замінивши звук на відео на слова Гітлера. Щодо матері хлопця поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною, адже її син образив честь і гідність вчителя.

У суді Тетяна Майданник запевнила, що проведене виховну роботу із сином, а підліток заявив, що такого більше не повториться.

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