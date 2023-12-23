Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав матір винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Її неповнолітній син поширив у телеграм-каналі відео промови вчителя, замінивши звук на слова Гітлера.
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Жінка пообіцяла провести виховну роботу
Суд призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.
Інцидент стався наприкінці вересня. Хлопець поширив відео промови вчителя біології, замінивши звук на відео на слова Гітлера. Щодо матері хлопця поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною, адже її син образив честь і гідність вчителя.
У суді Тетяна Майданник запевнила, що проведене виховну роботу із сином, а підліток заявив, що такого більше не повториться.
У Львові маму школяра оштрафували за матюки її сина
- Залізничний суд Львова оштрафував жінку за те, що її син у листуванні використовував нецензурну лексику. Тепер львів'янка має сплатити штраф. Тепер мама хлопчика має сплатити 850 гривень штрафу. Це рішення можуть оскаржити в суді.
- За даними матеріалів справи, шестикласник у листуванні з однокласником використовував нецензурну лексику та ображав його. Батьки хлопчика звернулися до поліції та написали заяву про булінг дитини і відзначили, що шестикласник постійно ображає їхнього сина.
- У суді мама дитини визнала свою провину, але вчинки свого сина вона пояснила тим, що хлопця спровокували на такі слова та дії. Проте хто та навіщо це зробив – жінка не уточнила.