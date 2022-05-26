"На Пушкинской – пушки, а Октябрьская – желтая осенью": в Хмельницкой области противятся переименованию

Одна из сельских территориальных общин Хмельницкого выступила против переименования улиц Пушкинская и Октябрьская, мол, происхождение этих названий совсем другое.

Соответствующее заявление Гуковского сельского совета опубликовал в своем фейсбуке общественный активист, председатель общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов Декоммунизация.Украина и Язык.Харьков Вадим Поздняков.

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Поздняк возмутился таким заявлением председателя сельсовета Петра Ильницкого. "Вот такие сельские головы ждут кафиров", - прокомментировал общественный деятель.

Заявление Ильницкого к Поздняку / фото из фейсбука Вадима Подзняка

В своем заявлении Ильницкий рассказал, что улица Пушкина в селе Пукляки переименована в улицу Пушкинская. Разницы в значении этих двух названий вроде бы не заметно, однако Ильницкий отметил, что данная улица получила название Пушкинская, потому что в древности там было много пушек. Глава сельсовета, вероятно, не часто использует это слово, потому что знал бы, что все украинцы называют этот артиллерийским оружием пушкой.

По словам Ильницкого, название второй улицы Октябрьской не имеет ничего общего с советским союзом. Местные жители назвали ее так, потому что там растет много деревьев, а осенью они желтеют. Вероятно, Октябрьский переворот, организованный русскими в октябре 1917 года тоже был назван из-за цвета листьев на деревьях осенью.

Напомним о значении термина "декоммунизация". Это процесс избавления всего украинского от последствий коммунистической идеологии. Он начался еще после распада СССР, однако значительные масштабы претерпел во время ленинопада в период евромайдана 2014 года.

Подписчики Вадима Поздняка прокомментировали это заявление в фейсбуке:

"Это уже даже не смешно"

"Председатель можно снять с должности за невладение государственным языком. Какие пушки, если пушки?"

"Вот и как в таких ситуациях делать вид, что это психически здоровая позиция политика, на которую следует реагировать с уважением?"

"Зато у Гукова есть памятник Шухевичу. Такой контраст"

"Этим главой ОТГ уже должны заниматься филологи из СБУ. Потому что иначе не будет ничего."

Петр Ильницкий ответил на возмущение сообщества в комментариях

"Уважаемые комментаторы, я искренне благодарен за ваши комментарии, и хочу сообщить вашему сведению, что на территории общины все улицы, которые имели отношение к коммунистическому режиму переименованы уже давно, и никто у нас не ожидал войны, чтобы их переименовывать, в период до В 2022 году было переименовано более 20 улиц во всех селах, некоторые общины (города) еще точат дискуссии в этом направлении и напоказ сейчас, мы знали что наш враг кацапия и не ожидали начала войны.Что касается этих двух улиц, то проводилось обсуждение среди жителей этих сел, на основе которых депутатами общины были оставлены эти названия как исторические для этих территорий, и именно такие аргументы люди приводили во время обсуждения», – написал председатель Гуковского сельсовета.

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