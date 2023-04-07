Из-за дефицита "Калибров" и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 "Кинжалы" и неточные Х-22. Кроме этого, оккупанты значительно уменьшили интенсивность обстрелов из-за нехватки боеприпасов.

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Сколько ракет осталось в России

Армия врага с самого начала вторжения преобладала по количеству и ресурсам. В то время когда Россия имела на вооружении ракеты большой и средней дальности, ВСУ владела старыми советскими комплексами "Точка-У", дальностью 120 километров.

Однако из-за своей жажды крови армия окупантов использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101. Следовательно, теперь захватчики вынуждены использовать дорогие ракеты Х-47 "Кинжал".

Сколько ракет осталось в России / Инфографика Forbes

По состоянию на 3 января в России оставалось только 59 ракет "Калибр", а ежемесячно захватчики производили около 15 таких единиц. В то же время добавим, что примерно столько же Москва использует для ударов по Украине (44 ракеты за период с 3 января по 30 марта). Кроме того, за 13 месяцев полномасштабной войны запас российских ракет Х555/101 "похудел" более чем на 90%.

Оккупанты не могут производить достаточное количество ракет из-за санкций / Инфографика Forbes

Однако на вооружении захватчиков все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, бьющих по прифронтовым городам.

Уменьшение количества обстрелов может свидетельствовать о том, что Россия накапливает запасы ракет на зиму или изменяет тактику массированных ракетных обстрелов.

В какую сумму обходятся Кремлю ракетные обстрелы Украины

За 13 месяцев полномасштабной войны армия окупантов выпустила по нашему государству около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 миллиарда долларов и около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Сколько Россия потратила на обстрелы Украины / Инфографика Forbes

Для сравнения, для бомбардировки Ирака в 2003 году США использовали ракеты примерно на 1 миллиард долларов. Почти аналогичную сумму США потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне".

Можно заключить, что обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но очевидно, что подобная стратегия, в отличие от операций США, не дала ощутимого преимущества для России на поле боя.

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