Из-за дефицита "Калибров" и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 "Кинжалы" и неточные Х-22. Кроме этого, оккупанты значительно уменьшили интенсивность обстрелов из-за нехватки боеприпасов.
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Сколько ракет осталось в России
Армия врага с самого начала вторжения преобладала по количеству и ресурсам. В то время когда Россия имела на вооружении ракеты большой и средней дальности, ВСУ владела старыми советскими комплексами "Точка-У", дальностью 120 километров.
Однако из-за своей жажды крови армия окупантов использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101. Следовательно, теперь захватчики вынуждены использовать дорогие ракеты Х-47 "Кинжал".
Сколько ракет осталось в России / Инфографика Forbes
По состоянию на 3 января в России оставалось только 59 ракет "Калибр", а ежемесячно захватчики производили около 15 таких единиц. В то же время добавим, что примерно столько же Москва использует для ударов по Украине (44 ракеты за период с 3 января по 30 марта). Кроме того, за 13 месяцев полномасштабной войны запас российских ракет Х555/101 "похудел" более чем на 90%.
Оккупанты не могут производить достаточное количество ракет из-за санкций / Инфографика Forbes
Однако на вооружении захватчиков все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, бьющих по прифронтовым городам.
Уменьшение количества обстрелов может свидетельствовать о том, что Россия накапливает запасы ракет на зиму или изменяет тактику массированных ракетных обстрелов.
В какую сумму обходятся Кремлю ракетные обстрелы Украины
За 13 месяцев полномасштабной войны армия окупантов выпустила по нашему государству около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 миллиарда долларов и около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Сколько Россия потратила на обстрелы Украины / Инфографика Forbes
Для сравнения, для бомбардировки Ирака в 2003 году США использовали ракеты примерно на 1 миллиард долларов. Почти аналогичную сумму США потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне".
Можно заключить, что обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но очевидно, что подобная стратегия, в отличие от операций США, не дала ощутимого преимущества для России на поле боя.
В ГУР прокомментировали истощение российских запасов
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что если раньше захватчики выпускали свои ракеты по объектам критической инфраструктуры, то теперь россияне в большинстве своем готовят по военным объектам. Однако это отнюдь не означает, что угроза гражданскому населению исчезнет.
- Юсов заметил, что у россиян осталось около 15 процентов высокоточного оружия от исходного количества. Поэтому часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства.
- В то же время, представитель украинской военной разведки предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро.