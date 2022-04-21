На ракеты России уже не будет хватать, – Давидюк об отказе стран от российской нефти

Германия и Франция заявили, что до конца 2022 года откажутся от использования российской нефти. Очень хочется, чтобы это было не только заявление, но и дошло до дел.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что только отказ от российской нефти и газа может "похоронить" экономику страны-агрессора.

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Для россиян это чрезвычайно сильный удар, как минимум – на ракеты у них уже не будет, а может и на коррупцию и хищение тоже,

– говорит Давидюк.

По его мнению, также нужно следить, чтобы не было политического отката и коррупции, и Россия не пыталась давить на страны.

Нужна ли российская нефть Китаю

Потому что сейчас Россия "шантажирует" устами Ле Пен (кандидат в президенты Франции – 24 ред.), мол, если не будете покупать у России газ и нефть, то пойдем продавать Китаю, говорит политолог.

Он убежден, что, несмотря ни на что, Китай смотрит на Россию, как на хромую одноногую жертву, которую он готов съесть в любую секунду.

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