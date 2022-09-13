Ниже дна: в российской спортивной программе обзывали покойную Елизавету II

Российские пропагандисты в очередной раз пробили дно. В спортивной программе они начали оскорблять покойную Елизавету II.

Гость программы константин долгов начал жестко обзывать королеву и радоваться ее смерти, передает 24 канал. Кроме того, он упрекнул, что новый король Великобритании Карл III в 2014 году оскорблял путина.

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Другие гости и ведущие программы в пропагандистской манере соглашались и не отрицали такие высказывания.

В российской спортивной программе обзывали Елизавету: видео

путина не пригласили на похороны Елизаветы II

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября в Лондоне. Отдать последнее уважение Ее Величеству приедут представители почти всех стран мира. Однако путин вместе с другими российскими чиновниками оказались в списке нежелательных гостей.

Причиной этого, конечно, послужила российская вооруженная агрессия. Напомним, что Великобритания с первого дня поддерживает Украину.

В кремле говорят, мол, путин и не собирался присутствовать на похоронах королевы Великобритании. Его спикер дмитрий песков заявлял, что такой вариант не рассматривают. Правда, не уточнял, приглашали ли путина на церемонию.

Обратите внимание! Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. В последние дни жизни существенно ухудшилось состояние ее здоровья.

Прощание начнется 14 сентября в Вестминстерском аббатстве. Оно продлится до воскресенья, 18 сентября.

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