Ниже дна: в российской спортивной программе обзывали покойную Елизавету II
Российские пропагандисты в очередной раз пробили дно. В спортивной программе они начали оскорблять покойную Елизавету II.
Гость программы константин долгов начал жестко обзывать королеву и радоваться ее смерти, передает 24 канал. Кроме того, он упрекнул, что новый король Великобритании Карл III в 2014 году оскорблял путина.
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Другие гости и ведущие программы в пропагандистской манере соглашались и не отрицали такие высказывания.
В российской спортивной программе обзывали Елизавету: видео
путина не пригласили на похороны Елизаветы II
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября в Лондоне. Отдать последнее уважение Ее Величеству приедут представители почти всех стран мира. Однако путин вместе с другими российскими чиновниками оказались в списке нежелательных гостей.
Причиной этого, конечно, послужила российская вооруженная агрессия. Напомним, что Великобритания с первого дня поддерживает Украину.
В кремле говорят, мол, путин и не собирался присутствовать на похоронах королевы Великобритании. Его спикер дмитрий песков заявлял, что такой вариант не рассматривают. Правда, не уточнял, приглашали ли путина на церемонию.
Обратите внимание! Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. В последние дни жизни существенно ухудшилось состояние ее здоровья.
Прощание начнется 14 сентября в Вестминстерском аббатстве. Оно продлится до воскресенья, 18 сентября.
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