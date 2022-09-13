Гість програми костянтин долгов почав жорстко обзивати королеву та радіти її смерті, передає 24 канал. Крім того, він дорікнув, мовляв, новий король Великої Британії Карл III у 2014 році ображав путіна.
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Інші гості та ведучі програми у пропагандистській манері погоджувались й не заперечували таким висловам.
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путіна не запросили на похорон Єлизавети
Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня у Лондоні. Віддати останню шану Її Величності приїдуть представники майже всіх країн світу. Однак путін разом з іншими російськими чиновниками опинився в списку небажаних гостей.
Причиною цього, звісно ж, стала російська збройна агресія. Нагадаємо, що Велика Британія з першого дня підтримує Україну.
У Кремлі говорять, мовляв, путін і не збирався бути присутнім на похороні королеви Великобританії. Його речник дмитро пєсков заявляв, що такий варіант не розглядають. Щоправда, не уточнював, чи запрошували путіна на церемонію.
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