Гість програми костянтин долгов почав жорстко обзивати королеву та радіти її смерті, передає 24 канал. Крім того, він дорікнув, мовляв, новий король Великої Британії Карл III у 2014 році ображав путіна.

До теми У чорному списку: путіна не запросили на похорон Єлизавети II

Інші гості та ведучі програми у пропагандистській манері погоджувались й не заперечували таким висловам.

У російській спортивній програмі обзивали Єлизавету: відео

путіна не запросили на похорон Єлизавети

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня у Лондоні. Віддати останню шану Її Величності приїдуть представники майже всіх країн світу. Однак путін разом з іншими російськими чиновниками опинився в списку небажаних гостей.

Причиною цього, звісно ж, стала російська збройна агресія. Нагадаємо, що Велика Британія з першого дня підтримує Україну.

У Кремлі говорять, мовляв, путін і не збирався бути присутнім на похороні королеви Великобританії. Його речник дмитро пєсков заявляв, що такий варіант не розглядають. Щоправда, не уточнював, чи запрошували путіна на церемонію.

Зверніть увагу! Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня. В останні дні життя суттєво погіршився стан її здоров'я. Прощання почнеться 14 вересня у Вестмінстерському абатстві. Воно триватиме до неділі, 18 вересня.

Дивіться більше – Єлизавета II померла: що відомо про королеву: відео