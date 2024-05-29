Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль отметив, что этой ночью Силы ПВО сбили “Шахед” в небе Ровенской области.
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"В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты, что привело к обесточиванию части населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По словам Александра Коваля, сейчас электроснабжение удалось восстановить.
В результате атаки пострадавших нет.
Главное о сегодняшней атаке
- Под утро Россия атаковала Украину 14 ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" из района Приморско-Ахтарск. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.
- К слову, в небе над Сумской областью противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.