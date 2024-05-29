Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль отметив, что этой ночью Силы ПВО сбили “Шахед” в небе Ровенской области.

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"В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты, что привело к обесточиванию части населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По словам Александра Коваля, сейчас электроснабжение удалось восстановить.

В результате атаки пострадавших нет.

Главное о сегодняшней атаке