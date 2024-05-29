Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначивши, що цієї ночі Сили ППО збили "Шахед" у небі Рівненщини.

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"У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

За словами Олександра Коваля, наразі електропостачання вдалось відновити.

Унаслідок атаки постраждалих немає.

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