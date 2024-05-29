Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначивши, що цієї ночі Сили ППО збили "Шахед" у небі Рівненщини.
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"У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів", – ідеться у повідомленні.
За словами Олександра Коваля, наразі електропостачання вдалось відновити.
Унаслідок атаки постраждалих немає.
Головне про сьогоднішню атаку
- Під ранок Росія атакувала Україну 14 ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ. Сили протиповітряної оборони знищили 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.
- До слова, у небі над Сумською областю протиповітряна оборона збила ворожу ракету.