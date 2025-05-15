На Ровенщине прогремели взрывы

Утром 15 мая Россия атаковала Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Ровенской области.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает 24 Канал.

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Взрывы в Ровенской области 15 мая

Взрывы в Ровенской области прогремели около 05:54. Ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках. В частности, в 05:12 украинские военные писали, что группа "Шахедов" на юге Ровенской области курсом на северо-запад.

Официальных сообщений от местных властей относительно взрывов пока не было.

Заметим, воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 05:15. По состоянию на 06:05 она продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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