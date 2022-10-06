"И на том поблагодарят": на Сахалине родственникам мобилизованных раздадут по 5 килограммов рыбы

В России родственникам мобилизованных на Сахалине, обещают выдавать по 5 килограммов рыбы. Это называют "поддержкой от государства".

Представитель путинской партии Михаил Шувалов заявил, что на Сахалинскую область, дескать, выделили около 9 тонн свежемороженой рыбы. Похвастался, что есть камбала, минтай и кета.

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Шувалов обещает, что в ближайшее время волонтеры раздадут рыбу в семьи мобилизованных. Должны принести аж по 5 – 6 килограммов на человека.

В ближайшее время в семьях появится рыба,

– сказал россиянин.

По его словам, эта акция – "одна из мер поддержки". В сети шутят, что акцию также можно назвать "обменяй мужчину на еду".

На Сахалине мобилизуют даже непригодных

Российские СМИ пишут, что на Сахалине уже было несколько случаев мобилизации людей, не подлежащих призыву в армию. Например, на войну забрали местного жителя, у которого диагностирован диабет, а также 2 наличие металлических пластин в позвоночнике.

В Тимивском районе вообще мобилизовали мужчину с менингоэнцефалитом – воспалением оболочек и вещества головного мозга.

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