Представник путінської партії Михайло Шувалов заявив, що на Сахалінську область, мовляв, виділили близько 9 тонн свіжомороженої риби. Похвалився, що є камбала, минтай та кета.

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Шувалов обіцяє, що найближчим часом волонтери роздадуть рибу в сім'ї мобілізованих. Мають принести аж по 5 – 6 кілограмів на особу.

Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба,

– сказав росіянин.

За його словами, ця акція – "один із заходів підтримки". У мережі жартують, що акцію також можна назвати "обміняй чоловіка на їжу".

На Сахаліні мобілізують навіть непридатних

Російські ЗМІ пишуть, що на Сахаліні вже було кілька випадків мобілізації людей, які не підлягають призову до армії. Наприклад, на війну забрали місцевого жителя, у якого діагностований діабет, а також 2 наявність металевих пластин у хребті.

У Тимівському районі взагалі мобілізували чоловіка з менінгоенцефалітом – запаленням оболонок та речовини головного мозку.

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