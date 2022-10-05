Відповідну інформацію 24 каналу повідомило джерело в спецслужбах. У самих мобілізованих немає нічого, їм бракує ні тільки спорядження та форми, а навіть їжі.

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З мобілізованих росіян знущаються навіть "мобілізовані" з Донбасу

За даними спецслужб, російські офіцери та навіть контрактники відбирають спорядження майже у всіх "чмобіків" – росіян, яких Кремль мобілізував на війну в Україні у вересні 2022 року.

Саме тому мобілізовані вороги купують собі все два рази. Перший – коли перебувають на місці їхнього збору, а другий – вже перед тим, як їх мають відправляти на фронт.

Окрім обкрадання відразу, навіть на фронті з мобілізованих знущаються. Це можуть собі дозволити навіть "мобіки", тобто мобілізовані громадяни України, яких Росія примусово забрала воювати на її стороні з тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини.

Серед усіх мобілізованих на боці ворога, саме "чмобіки" перебувають останніми у списку на харчування.

Ба більше, тих, хто купив екіпірування сам, роздягають і на самому фронті – у них забирають одяг в тому підрозділі, в який потрапили мобілізовані внаслідок проведення часткової мобілізації.

У мобілізованих росіян немає, ані одягу, ані спорядження, ані їжі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що Росія у межах частокової мобілізація планувала розмістити на території Омського танкового інженерного інституту 6 тисяч осіб, проте розмістила аж 9.

Саме тому вороги не мають ані спального місця, ані одягу чи їжі. Окрім того, у окупантів:

елементарно не вистачає вбиралень;

а також в приміщеннях відсутнє опалення і вночі температура опускається до 6 градусів морозу;

в окупантів немає ліків. Тих, хто захворів через холод, не мають чим лікувати.

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