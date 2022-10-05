Соответствующую информацию 24 каналу сообщил источник в спецслужбах. У самих мобилизованных нет ничего, им не хватает не только снаряжения и формы, а даже еды.

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Над мобилизованными россиянами издеваются даже "мобилизованные" в Донбассе

По данным спецслужб, российские офицеры и даже контрактники отбирают снаряжение почти у всех "чмобиков" – россиян, которых Кремль мобилизовал на войну в Украине в сентябре 2022 года.

Поэтому мобилизованные враги покупают себе все два раза. Первый – когда находятся на месте их сбора, а второй – перед тем, как их должны отправлять на фронт.

Кроме обворовывания сразу, даже на фронте над мобилизованными издеваются. Это могут себе позволить даже "мобики", то есть мобилизованные граждане Украины, которых Россия принудительно забрала воевать на ее стороне из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Среди всех мобилизованных на стороне врага именно "чмобики" находятся последними в списке на питание.

Более того, тех, кто купил экипировку сам, раздевают и на самом фронте – у них забирают одежду в том подразделении, в которое попали мобилизованные в результате проведения частичной мобилизации.

У мобилизованных россиян нет ни одежды, ни снаряжения, ни еды

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало, что Россия в пределах частичной мобилизации планировала разместить на территории Омского танкового инженерного института 6 тысяч человек, однако разместила 9.

Именно поэтому у врагов нет ни спального места, ни одежды или еды. Кроме того, у оккупантов:

элементарно не хватает уборных;

а также в помещениях отсутствует отопление и ночью температура опускается до 6 градусов мороза;

у оккупантов нет лекарства. Те, кто заболел из-за холода, нечем лечить.

"Мобиков" из России отправляют домой, а мужчин из Луганска без подготовки бросают на фронт

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